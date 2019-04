Meias-finais da Taça de Inglaterra com decisões revertidas pelo VAR nos écrans gigantes

As meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol contarão com videoárbitro, bem como com a tecnologia de linha de golo, e as imagens das decisões revertidas pelo VAR serão mostradas nos écrans durante os jogos.

“Este fim de semana, se uma decisão for anulada pelo VAR, iremos mostrar os gráficos do VAR no écran gigante. Isto será apoiado com as imagens que irão demonstrar a razão porque a decisão foi revertida”, revelou o diretor das relações para o futebol da Federação Inglesa (FA), Andy Ambler.

O Manchester City defronta no sábado o Brighton, e no domingo o Watford enfrenta o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, com ambos os jogos das meias-finais da Taça de Inglaterra agendados para o Estádio Wembley, em Londres.

“Acreditamos que isto ajudará a trazer clareza e transparência aos adeptos que estão no estádio”, justificou o responsável da FA.

A Federação Inglesa pretende estender esta aplicação do VAR à final da Taça, agendada para 17 de maio.