Mayra Santos pode chegar à ‘meta’ na Ponta de São Lourenço entre as 18 e as 19 horas

A nadadora Mayra Santos continua a sua travessia entre Porto Santo e a Madeira em grande nível, estando já a cerca de 13 quilómetros da ‘meta’ instalada na Ponta de São Lourenço. Segundo o presidente do Clube Naval do Funchal, a atleta do clube poderá terminar este feito histórico, como sendo a primeira mulher a nadar entre as duas ilhas madeirenses entre as 18 e as 19 horas.

“Mayra Santos leva o Clube Naval do Funchal, nesta hora, a 13 km da Madeira, cerca de 7h56 a nadar, previsão de chegada entre as 18 horas e as 19h horas na Quinta do Lorde. A força psicológica de uma mulher ao serviço de um objectivo é imbatível”, adiantou o presidente navalista na sua página do facebook.