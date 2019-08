Marítimo vence Paços de Ferreira e alcança primeiro triunfo na I Liga

O Marítimo alcançou este sábado o primeiro triunfo da presente temporada, em jogo alusivo à 4.ª jornada da I Liga, depois de bater o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, por 0-1, valendo o tento apontado por Rodrigo Pinho à passagem do minuto 56. O brasileiro correspondeu da melhor maneira a um livre cobrado por Ruben Ferreira e de cabeça atirou a contar sem hipóteses para o guarda-redes Verza Bertelli.

Ainda assim, a tarefa dos verde-rubros não se adivinhava nada fácil, dado que desde os 23 minutos do primeiro tempo Nuno Manta Santos viu a sua equipa reduzida a 10 elementos fruto da expulsão, com recurso a vermelho directo, do médio Bambock, após uma entrada violenta com a sola da bota.

Com esta vitória os insulares ascendem, à condição, ao 10.º lugar da classificação geral do campeonato, com 4 pontos averbados, enquanto o Paços de Ferreira segura a ‘lanterna’ vermelha da I Liga, com 1 ponto amealhado.