Marítimo perde frente ao Aves (2-1)

O Marítimo perdeu esta tarde, no seu reduto, frente ao Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo alusivo à 19.ª jornada da I Liga.

A equipa orientada por Nuno Manta Santos, que ocupa o último lugar do campeonato, adiantou-se no marcador aos 18 minutos, por intermédio de Ricardo Mangas, mas os verde-rubros empataram por Rodrigo Pinho (37’) antes da recolha aos balneários. No reatar do desafio, o Aves acabou por ser feliz e estabeleceu o resultado final, aos 62 minutos, após um frango monumental de Amir, que não abordou da melhor forma um cruzamento de Reko, após a cobrança de um livre directo.

Esta é a primeira derrota de José Gomes, no Estádio do Marítimo, e a segunda consecutiva para o campeonato, depois do desaire em Alvalade. Os insulares seguem no 14.º lugar, com 20 pontos somados, e desceram uma posição na tabela da I Liga, visto que o Moreirense goleou, esta tarde, o Gil Vicente (5-1).