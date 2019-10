Marítimo ‘empata’ FC Porto na Madeira

O Marítimo empatou esta tarde (1-1), no seu reduto, frente ao FC Porto, em jogo alusivo à 9.ª jornada do campeonato português, neste que é um resultado que pode custar a liderança da I Liga aos ‘dragões’, caso o Benfica vença esta noite, o Portimonense.

Quanto ao filme do jogo, os verde-rubros adiantaram-se no marcador por intermédio de Bambock (11’), que respondeu com um portentoso remate a um pontapé de canto, mas o ex-maritimista Pepe empatou de cabeça já bem perto do final (84’) e ditou o resultado final da partida.

Com este empate, o Marítimo sobe até ao 11.º posto da classificação geral da I Liga, com 10 pontos somados, ao passo que o FC Porto fica-se pelo 2.º lugar, agora com 22 pontos, e poderá ser alcançado pelo Famalicão, formação que curiosamente perdeu no Estádio do Dragão, na jornada passada.