O Marítimo empatou (1-1) esta noite diante do Portimonense no primeiro jogo de preparação do estágio que está a realizar no Algarve. Os verde-rubros venciam ao intervalo por 1-0, golo de Getterson aos 25 minutos, tendo o Portimonense empatado aos 85 por intermédio de Pedro Sá.

O Marítimo defronta esta terça-feira o Farense no segundo jogo do estágio.