Marítimo empata (2-2) com a Selecção do Bahrein

Ao quarto jogo de preparação, inserido no estágio que vem encetando no Algarve, o Marítimo voltou a não ganhar, cedendo uma igualdade a dois golos perante a selecção do Bahrein (2-2), treinada pelo português Hélio Sousa. Com o nulo ao intervalo, o Marítimo chegou aos 2-0 com golos dos centrais Lucas Àfrico e Kerkez, mas acabou por sofrer dois golos na parte final do jogo, que foi disputado no Estádio da Bela Vista, em Lagoa. Este foi o quarto empate do Marítimo em quatro jogos realizados no Algarve.