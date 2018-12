O Marítimo foi derrotado esta tarde pelo Vitória de Setúbal, por 1-0, em partida da 11.ª jornada disputada no Estádio do Marítimo e que marcou a estreia de Petit no comando técnico da equipa verde-rubra.

Um golo de Mendy, aos 85 minutos, na sequência de um pontapé de canto, ditou o resultado da partida.

Um golo polémico, devido a uma alegada deslocação de um jogador setubalense, que o árbitro Artur Soares Dias decidiu validar após consulta do vídeo-árbitro.