Marítimo contrata ponta-de-lança argentino de 27 anos

O mais recente reforço verde-rubro, Luciano Nequecaur, chega à Madeira pelas 21 horas desta quarta-feira e só não foi apresentado hoje devido a atraso nas ligações aéreas entre Lisboa e Madeira. A apresentação oficial acontece esta quinta-feira, pelas 11 horas, no complexo do Club Sport Marítimo, em Santo António.

Luciano Nequecaur é um avançado possante, com 1,92 metros de altura e 27 anos, nascido em Buenos Aires e que na argentina representou o Lanus e, durante duas temporadas (2013/14 e 2014/15), o All Boys, pelo qual fez apenas cinco jogos.

Já tem uma curta experiência na Europa, quando representou o Sreanraer, da II Divisão da Escócia, voltando depois à argentina para jogar no Nueva Chicago, da II Liga. Nas duas últimas temporadas jogou no futebol mexicano, primeiro no Venador (33 jogos e 14 golos) e, no último ano, no Alebrijes de Oaxaca. Neste último clube apontou 11 golos em 33 jogos.