Marcos Freitas garante mapa final do Open da Bulgária

Duas vitórias claras permitiu hoje ao olímpico madeirense, Marcos Freitas garantir o passaporte para o mapa final do Open da Bulgária em ténis de mesa, pro va que se está a realizar na cidade Panagyurishte (Bulgária).

No segundo dia de competição do ITTF World Tour Bulgária 2019 Open, etapa do circuito mundial profissional, Marcos Freitas, actual 24º da hierarquia mundial, é um dos 166 atletas que marcam presença na prova de Singulares começou por disputar a terceira pré-eliminatória, tendo defrontado e vencido,o russo Vildan Gadiev (132 do ranking mundial), por 4-0 (11-5, 11-9, 11-9 e 12-10).

Já há instante o atleta madeirense voltou a entrar competição, com a disputa da 4ª pré-eliminatória, frente ao checo Lubomir Jancarik (68 do Mundo) e voltou a ser superior vencendo por 4-1 e garantindo assim um lugar no mapa final. Os parciais do set cifraram-se em 7-11, 11-6, 11-8, 11-7 e 11-6.