Marcos Freitas está nas meias-finais do Open da Bulgária

No quinto de dia de prova do Opn da Bulgária em ténis de mesa, etapa do circuito profissional mundial da modalidade, o atleta madeirense Marcos Freitas, atual 24º da hierarquia mundial, esteve em grande nível ao garantir a passagem às meias finais. O internacional luso defrontou e venceu o atleta de China-Taipé Chuang Chih-Yuan (atual n.º 36 do ranking mundial), por 4-3 (3-11, 11-3, 11-2, 11-13, 11-5, 11-9)

Agora na ronda dos quatro melhores atletas, o internacional madeirense enfrentará amanhã (domingo, 18 de agosto), pelas 10h40 (hora da RAM), o japonês Tomokazu Harimoto (atual n.º 5 do ranking mundial). Atleta com o qual perdeu em abril durante o Campeonato do Mundo, nos dezasseis-avos de final.

A título de curiosidade no registo histórico de confrontos entres estes dois atletas, o madeirense levava vantagem por 2-1.