Marco Pereira conquista medalha de bronze no Mundial de Laser-Run

Realizou-se no passado fim-de-semana, na cidade de Budapeste, no Kincsem Park, o Campeonato do Mundo de Laser-Run e de Pentatlo Moderno, organizado pela Union Internationel de Pentathlon Moderne (UIPM). Uma prova no qual o madeirense Marco Pereira esteve em plano de destaque, conquistando a medalha de bronze.

A prova contou com a presença de mais de 700 atletas de 48 países distribuídos por vários escalões com idades entre os 10 e os 60 anos. O Ludens Clube de Machico fez-se representar pelo atleta Marco Pereira em Masters 50, que participou no Campeonato do Mundo de Laser-Run. No sábado o atleta do Ludens voltou a estar ao mais alto nível, conquistando a medalha de bronze.

Os atletas portugueses tiveram alguma dificuldade em se adaptar aos alvos utilizados nesta competição, devido a estes serem muito menos sensíveis ao tiro laser. Marco Pereira também teve as mesmas dificuldades, no entanto o atleta do Ludens conseguiu gerir este contratempo fazendo uma prova de grande nível.

A medalha de bronze conquistada pelo atleta do Ludens é um resultado assinalável face aos contratempos e nível cada vez mais elevado dos atletas participantes.