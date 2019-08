Marco Lira conquista sexta medalha no Europeu

Marco Lira fechou há instantes a sua participação no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, que está a ter lugar em Pamplona, Espanha, com a conquista de mais uma medalha, a sexta da sua autoria em oito alcançadas pela selecção portuguesa. O atleta do CRD PRazeres despediu-se da melhor forma nas provas de estrada ao sagrar-se vice-campeão da Europa de juvenis na distância dos 10.000 metros a eliminar.

Desde o primeiro dia de europeu até ao último em que participou Marco Lira amealhou sempre medalhadas, tornando-se mesmo no melhor português de sempre com um registo de seis medalhas em Campeonatos da Europa