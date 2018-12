Marcel Keizer espera Nacional “bem organizado” em Alvalade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, disse hoje esperar um Nacional “bem organizado” no jogo da 13ª jornada da I Liga de futebol, em que o holandês persegue a sexta vitória em outros tantos jogos à frente dos ‘leões’.

“Espero do Nacional o mesmo que de todas as equipas que vi em Portugal: bem organizadas, os treinadores portugueses são muito bons a organizar as equipas. Fizeram bastantes pontos no início da época, jogam bom futebol e não espero apenas que defendam. Penso que vão tentar jogar futebol e teremos de fazer também um jogo muito organizado para ganhar”, declarou.

Questionado sobre uma possível repetição diante da equipa madeirense das grandes dificuldades sentidas pelo Sporting na primeira parte do desafio com o Desportivo das Aves, Marcel Keizer relativizou e vincou o respeito e a ambição da sua formação para a partida deste domingo.

“Cada jogo é diferente. Respeitamos bastante o Nacional, mas queremos mostrar a nossa qualidade. Vamos fazer tudo para ganhar”, disse o técnico, na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete, salientando ainda a “boa energia” e o “grande profissionalismo” dos jogadores.

O holandês admitiu também estar já a pensar na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, revelando de seguida que o avançado colombiano Fredy Montero vai parar por, aproximadamente, um mês, na sequência da lesão sofrida na quinta-feira, no triunfo por 3-0 sobre o Vorskla Poltava, para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

“Estamos a meio de dezembro, mas estamos atentos à próxima janela de mercado, sim”, admitiu.

Com o Sporting a dois pontos do primeiro lugar, ocupado pelo campeão FC Porto, e ainda com a concorrência do Sporting de Braga e do Benfica, Marcel Keizer disse que é prematuro avançar com um favorito para a conquista do título nacional.

“Não consigo dizer. Há várias equipas no topo da Liga. É difícil dizer quem é o favorito em dezembro, talvez em abril ou maio fique decidido”, observou.

O desafio entre o Sporting, terceiro classificado, com 28 pontos, e o Nacional, 12.º, com 13, a contar para a 13ª jornada da I Liga de futebol, está agendado para domingo, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.