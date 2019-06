Maiorca vira resultado frente ao Corunha e é promovido à Liga espanhola

O Maiorca assegurou hoje a subida à Liga espanhola de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Deportivo, na segunda mão do ‘play-off’ de promoção do escalão secundário, ‘anulando’ a derrota por 2-0 sofrida no jogo inaugural.

O avançado croata Ante Budimir abriu a contagem aos 21 minutos e a equipa anfitriã consumou a reviravolta durante a segunda parte, graças aos golos marcados pelo médio Salva Sevilla, aos 62, e pelo avançado Abdon Prats, aos 82, num jogo em que o português Domingos Duarte foi totalista na defesa dos visitantes.

O Sevilha, que tinha perdido por 2-0 na Corunha, na quinta-feira passada, vai regressar na próxima época à elite do futebol espanhol, após seis anos de ausência.