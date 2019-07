Madeirense Marcos Freitas nos oitavos de final do Open da Coreia do Sul

Marcos Freitas garantiu esta quinta-feira em Busan a qualificação para os oitavos de final do Open da Coreia do Sul, qualificou-se para o Mapa Final do Open da Coreia do Sul, ao eliminar o coreano Sangsu Lee, n.º 14 do Mundo.

Numa partida muito equilibrada, o internacional português (n.º 30 do ranking) esteve em desvantagem por três vezes, mas conseguiu sempre empatar o encontro.

No set decisivo, foi mais forte e assegurou a passagem à eliminatória seguinte, na qual vai defrontar o chinês Wang Chuqin (n.º 71).