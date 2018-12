Madeira SAD apresenta Francisco Pereira contra o FC Porto

A administração do Madeira Andebol SAD acaba de garantir o empréstimo até final da presente temporada do internacional junior Francisco Pereira. Com 19 anos, “Kiko” como é conhecido no andebol vem assim constituir mais uma solução para o plantel às ordens do técnico Paulo Fidalgo, que relembre-se, nos próximos dois meses não poderá contar com o contributo de Hugo Lima e Elias António. Um empréstimo que acontece, dados as boas relações entre o andebol do projecto madeirense e o Benfica. Ao site do Benfica, Francisco Pereira mostra-se feliz considerando este empréstimo “como uma excelente oportunidade para evoluir. Sem espaço para jogar na principal equipa do Benfica, este central pode muito bem ajudar os madeirenses nesta fase da época. O jogador deverá mesmo ser opção já no próximo sábado quando o Madeira Andebol SAD receber o FC Porto, em partida para o campeonato nacional.