Madeira Cross Games triplica número de inscritos

Entre os próximos dias 5 e 7 de abril o Clube Naval do Funchal leva a efeito o IV Madeira Cross Games a ter lugar na Praça do Povo. Trata-se de uma competição de crosstraining, metodologia que utiliza movimentos funcionais, realizados a alta intensidade.

Segundo Igor Aguiar, responsável pela organização do evento e da Naval Box – espaço de crosstraining localizado no Complexo Desportivo da Nazaré - os “desafios propostos são por tempo ou por repetição onde ganha o atleta que obtiver melhores resultados ao realizar os desafios em menos tempo e/ou com mais repetições”. Uma das principais características desta prova é o facto de todos os desafios serem revelados aos atletas na véspera sendo que “não há muito tempo para definir grandes estratégias” frisou o responsável técnico. Em termos de categorias de participação os atletas serão divididos por Elite, Pro e Masters.

Nesta que é a quarta edição do Madeira Cross Games estão inscritos 235 atletas provenientes de 7 países nomeadamente, Reino Unido, França, Itália, República Checa, Polónia, Suíça, Portugal Continental e Ilhas sendo que do território continental estão confirmados 197 atletas, segundo adiantou a Vice-Presidente do CNF na apresentação pública que decorreu ao final da manhã desta terça-feira na sede social do CNF. Maria do Livramento Silva, referiu ainda que relativamente à primeira edição, realizada em 2016, o número de participantes “triplicou” o que demonstra a “qualidade do evento e do trabalho desenvolvido pela Naval Box”. A representante da instituição organizadora, agradeceu aos municípios parceiros do evento, nomeadamente Machico e Funchal bem como à Administração dos Portos da Madeira e à Associação de Promoção da Madeira pela aposta neste projeto, convidando também o público a assistir ao evento durante o fim de semana no Cais 8.

Relativamente a atletas de referência destaque para a participação da vencedora do Open Crossfit Games que irá representar Portugal em julho nos Estados Unidos da América bem como para o atual campeão nacional na categoria masters, Turnino Caires, atleta madeirense da Naval Box.

João Pedro Vieira, vereador da Câmara Municipal do Funchal iniciou o seu discurso referindo que “é sempre um gosto voltar ao Clube Naval do Funchal, um clube que continua a organizar eventos que enobrecem não só o município do Funchal mas também outros municípios por onde vai passando como o caso de Machico, este ano”. O represente desta autarquia referiu ainda que este evento “partilha da mesma visão da Câmara Municipal do Funchal na medida é que dinamiza não só a vertente competitiva, de lazer e recriação do desporto mas também a economia local e o turismo, promovendo um estilo de vida saudável sendo que essa é a preocupação de todos os responsáveis públicos”, concluiu.

As provas finais estão agendadas para a manhã de domingo, sendo que a entrega de prémios está prevista realizar entre as 13h00 e as 14h00 no recinto criado para a competição, na Praça do Povo.