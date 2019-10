Madeira Andebol SAD defronta Maribor da Eslovénia

O sorteio da Taça Challenge 2019/2020 que teve lugar esta amanhã na sede da Federação Europeia de Andebol, em Viena não foi nada brando para com a formação do Madeira Andebol SAD em seniores masculinos. O AM Madeira Andebol SAD vai defrontar o forte conjunto do Maribor Branik da Eslovénia, jogos relativos à 3.ª eliminatória da Taça Challenge , época 2019/2020. Relembre-se que na temporada passada os madeirenses atingiram a final desta prova disputada contra o CS Bucuresti da Roménia. A primeira mão desta eliminatória está marcada para os dias 16 ou 17 de Novembro no Funchal. A 2.ª mão uma semana mais tarde, a 23 ou 24 de Novembro. O CSM Bucuresti detentor do troféu vai receber nesta ronda o Masheka da Bielorussia.