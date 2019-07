Liga suspende inscrição do Vitória de Setúbal devido a recurso do Chaves

Segundo os sites do jornal ‘O Jogo’ e ‘Mais futebol’, o Conselho de Justiça da FPF aceitou um recurso do Chaves, no âmbito do processo de inscrição do Vitória de Setúbal na I liga, o que implica a suspensão automática da participação dos dois clubes nas competições profissionais.

Os flavienses argumentam que o processo de inscrição do Vitória de Setúbal não cumpre os pressupostos financeiros. Caso a inscrição do Setúbal não seja validada, a sua vaga será ocupada pelo Chaves, antepenúltimo do último campeonato.