Leonardo Jardim vai ganhar 12 milhões por ano no clube rival de Jorge Jesus

Leonardo Jardim está na Arábia Saudita para assinar pelo Al Nassr, o eterno rival do Al Hilal, um emblema que é precisamente orientado por outro português, Jorge Jesus.

De acordo com o site italiano especializado ‘CalcioMercato’, o ex-treinador do Mónaco muda de ares para o Oriente onde lhe espera um contrato de 12 milhões por ano, não se sabendo para já qual a duração do vínculo.

Para que se tenha uma noção, Jorge Jesus estipulou um contrato de 7 milhões de euros por cada época no conjunto saudita, ou seja, o madeirense receberá praticamente o dobro que o seu compatriota.

Hélder Cristóvão tentou Rui Vitória, mas a escolha recaiu em Leonardo Jardim

Está por horas o anúncio deste ‘casamento’ que surpreendeu o Mundo do futebol, mas que tem, de acordo com a imprensa desportiva, uma explicação.

Hélder Cristóvão, ex-treinador do Benfica B e actual treinador interino do Al Nassr - cargo assumido após o despedimento de Daniel Carreño -, havia tentado a contratação de Rui Vitória, uma intenção que se gorou após a ‘blindagem’ de Luís Filipe Vieira, que segurou Vitória no comando técnico dos encarnados na semana passada, depois do mau resultado em Munique.

Ora, para não deixar escapar ainda mais o Al Hilal, que segue líder no campeonato, a direcção do clube tinha rapidamente de contratar um treinador e apostou em Leonardo Jardim, para que este possa ombrear com Jorge Jesus, que ainda não perdeu qualquer ponto para a Liga.

O campeonato saudita é liderado pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, com 28 pontos, enquanto o Al Nasr ocupa o segundo lugar com 25 pontos averbados. Importa ainda referir que o Al Hilal tem menos uma partida disputada.