Juventus acaba Serie A com derrota e sem Cristiano Ronaldo

A Juventus perdeu esta tarde, no terreno da Sampdoria, por 2-0, dizendo adeus à época com a 4.ª derrota averbada no campeonato, esta temporada. Num jogo em que Cristiano Ronaldo nem se sentou no banco de suplentes, os tentos do encontro foram apontados por Defrel (84’) e Caprari (90+1’), numa partida que coroou Quagliarella como melhor marcador desta edição da Liga Italiana (26 golos).

De resto, já se sabia que Cristiano Ronaldo não ia figurar nas escolhas de Massimiliano Allegri para o derradeiro embate desta temporada da Juventus, na Serie A. O técnico poupou o ‘astro’ madeirense para a Liga das Nações.

Em época de estreia por terras transalpinas, CR7 finda a temporada 2018/2019 com 28 golos marcados (6 na Liga dos Campeões, 21 na Série A e 1 na Supertaça de Itália).