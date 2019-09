Ivo Vieira no Sporting ou será Pontes o ‘Lage de Alvalade’?

Uma coisa parece certa: haverá um madeirense ao comando dos ‘leões’... resta saber qual.

Uma notícia avançada, hoje, pelo Correio da Manhã dá conta de o Sporting terá abordado Ivo Vieira no sentido de substituir Marcel Keizer. O técnico, de 43 anos, “mostrou receptividade à possibilidade de trocar Guimarães por Alvalade”, escreve o periódico.

Para já, o comando ‘verde e branco’ é assumido interinamente por outro madeirense: Leonel Pontes, técnico dos sub-23 do Sporting.

Esta solução encontrada pela administração do Sporting CP foi ‘inspirada’ no modelo encontrado pelo SL Benfica na altura em que substituiu interinamente Rui Vitória pelo então técnico da equipa B, Bruno Lage. Apesar do carácter interino, fontes do clube não excluem que esta possa ser uma solução definitiva. A maioria dos jornais nacionais desportivos dão-no mesmo como o novo ‘Bruno Lage de Alvalade’.

Leonel Pontes, de 47 anos, foi, durante 12 temporadas adjunto de Paulo Bento, tendo deixado a equipa técnica do actual seleccionador da Coreia do Sul em 2014/15, altura em que assumiu o comando técnico do Marítimo.

Passou pelo Panetolikos (Grécia), Ittihad Alexandria (Egipto), Debreceni (Hungria) e Jumilla (Espanha), antes de regressar ao ‘seu’ Sporting.

À frente dos sub-23 leoninos, desde o arranque desta temporada, já soma cinco vitórias em cinco jogos.