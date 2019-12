Ivo Vieira está na ‘final four’ da Taça da Liga e Benfica fica pelo caminho

O Vitória de Guimarães, emblema treinado pelo madeirense Ivo Vieira, venceu esta noite o Sporting da Covilhã, por 3-0, e seguiu em frente para a ‘final four’ da Taça da Liga. Apesar do resultado avultado, os tentos vitorianos apenas surgiram no segundo tempo por intermédio de Davidson (66 e 86 minutos), com um golo de Léo Bonatini (72) pelo ‘meio’.

Por seu turno, o Benfica, maior detentor de troféus desta prova que já não dependia apenas de si para avançar, ficou pelo caminho depois de consentir um empate no Sado (2-2), mesmo após ter estado a vencer por 2-0.

Ivo Vieira poderá assim alcançar a sua segunda final da Taça da Liga caso elimine o adversário que terá pela frente nas meias-finais da ‘final four’ da competição.

Em termos de saldo, o madeirense conta já com sete vitórias, três empates e duas derrotas em 12 jogos de Taça da Liga, como treinador, com as formações que já orientou a contribuírem para um saldo de 19 golos apontados e 10 consentidos até ao momento.