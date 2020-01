Inês Henriques e Mariana Machado podem revalidar prémio na 24.ª Gala do Desporto

As atletas Inês Henriques e Mariana Machado, nas categorias de atleta feminino e jovem promessa, respetivamente, podem revalidar os galardões na 24.ª Gala do Desporto, cujos nomeados foram hoje anunciados pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

João Vieira (atletismo), Fernando Pimenta (canoagem), Jordan Santos (futebol de praia), Jorge Fonseca (judo) e Frederico Morais (surf), são os cinco desportistas que disputam o troféu de melhor atleta masculino do ano, vencido no ano passado pelo motociclista Miguel Oliveira, com o surfista, presente na apresentação, realizada na tribuna de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras, a considerar que só a nomeação “é um reconhecimento enorme”.

“Seria uma honra enorme ganhar este prémio, mas só estar nomeado entre estes nomes sonantes das modalidades é um reconhecimento enorme”, afirmou, acrescentando a dificuldade em apontar um nome: “Todos eles fizeram muito pelo desporto em Portugal. Qualquer nome é merecedor deste prémio”.

‘Kikas’, como é conhecido o surfista de 28 anos, conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 e garantiu a qualificação para o circuito mundial de ‘surf’, entre os 32 melhores surfistas mundiais, e expressou a satisfação pelo “incrível ano de 2019”, que considerou ter sido o melhor da carreira.

“Foi um incrível ano de 2019, senão o melhor ano da minha carreira. Acho que consegui atingir todos os objetivos a que me propus e foi um ano feliz, onde me sentia bem, com bons desafios pela frente, que consegui alcançar”, disse.

Inês Henriques (atletismo), Teresa Portela (canoagem), Ana Margarida Filipe (atletismo paralímpico), Vanessa Marques (futebol) e Patrícia Sampaio (judo) são as cinco nomeadas para melhor atleta feminino, que tem como atual detentora a marchadora de 39 anos, campeã europeia dos 50km marcha em 2018.

O Sporting colocou as equipas de atletismo e de judo entre as cinco nomeadas para equipa do ano, juntamente com a equipa k4 500 metros masculinos (canoagem), a seleção A masculina de futebol e a seleção nacional sénior masculina de hóquei em patins.

A disputar o galardão de treinador do ano estão o selecionador português de futebol, Fernando Santos, Paulo Pereira, do andebol, atualmente a disputar o campeonato europeu da modalidade, o selecionador português campeão mundial de hóquei em patins, Renato Garrido, Rui Fernandes, da canoagem, e Pedro Soares, treinador do judoca Jorge Fonseca, com um deles a suceder a Hélio Lucas (canoagem).

Na categoria de jovem promessa, a atleta Mariana Machado, vencedora na edição transata, tem como adversários o futebolista João Félix, a ciclista Maria Martins, a judoca Raquel Brito e Raffaele Stroti, do râguebi.

O diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Pauleta, manifestou hoje orgulho em ver o futebol representado em todas as categorias a concurso, assim como o judo, que contou com a presença do ex-bronze olímpico Nuno Delgado, que apontou a Tóquio2020 na perspetiva de trazer mais alegrias na modalidade.

“É sinal do excelente trabalho que tem sido feito, em todas as vertentes da federação. Queremos continuar a melhorar dia após dia”, realçou Pauleta, enquanto Nuno Delgado espera ainda melhores resultados no judo, num futuro próximo: “Avizinha-se o fim de um ciclo olímpico, com a oportunidade de chegarmos onde ainda não chegámos, o lugar mais alto do pódio olímpico. É uma expectativa que, agora, podemos sonhar ainda mais”.

A 24.ª Gala do Desporto tem lugar no dia 29 de janeiro, no Casino Estoril, com a votação aberta agora ao público, que pode escolher os seus favoritos em cada categoria.

Lista dos nomeados:

- Atleta masculino:

. João Vieira (atletismo)

. Fernando Pimenta (canoagem)

. Jordan Santos (futebol de praia)

. Jorge Fonseca (judo)

. Frederico Morais (surf)

- Atleta feminino:

. Inês Henriques (atletismo)

. Teresa Portela (canoagem)

. Ana Margarida Filipe (atletismo paralímpico)

. Vanessa Marques (futebol)

. Patrícia Sampaio (judo)

- Equipa:

. Sporting Clube de Portugal (atletismo)

. K4 500 metros masculinos (canoagem)

. Seleção A masculina (futebol)

. Sporting Clube de Portugal (judo)

. Seleção portuguesa sénior masculina (hóquei em patins)

- Treinador:

. Paulo Pereira (andebol)

. Rui Fernandes (canoagem)

. Fernando Santos (futebol)

. Pedro Soares (judo)

. Renato Garrido (hóquei em patins)

- Jovem promessa:

. Mariana Machado (atletismo)

. Maria Martins (ciclismo)

. João Félix (futebol)

. Raquel Brito (judo)

. Raffaele Stroti (râguebi)