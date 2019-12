A imprensa francesa garante que Leonardo Jardim vai deixar de ser treinador do Mónaco nas próximas horas. Apesar da recuperação após um mau arranque de época, o madeirense estará de saída do clube. O seu sucessor deverá ser o espanhol Robert Moreno, que deixou recentemente a selecção espanhola em litígio com Luís Enrique.