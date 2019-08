O Grupo Domingo Clássico Madeira volta à estrada este domingo, 18 de Agosto, para mais um passeio com almoço no Porto Moniz.

A partida está marcada para as 10 horas, no Cristo Rei, com a primeira paragem a realizar-se em São Vicente. Seguir-se-á nova paragem para almoço, no Porto Moniz, e regresso ao Funchal pela estrada do Paul da Serra.

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira.