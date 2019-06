Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e Rúben Dias agradecem apoio “incrível” dos adeptos

Declarações à flash-interview da RTP após a vitória de Portugal na Liga das Nações de futebol, com triunfo por 1-0 sobre a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

Gonçalo Guedes: “Fizemos um grande jogo e agora e dar os parabéns à equipa e festejar, aproveitar o momento. Sinto-me muito contente, orgulhoso de representar este grupo, é o que todos sentem. Grande orgulho por representar Portugal. Fizemos um grande trabalho, foi um grande jogo, tivemos muito mérito, foi uma vitoria merecida. Jogar em casa com apoio do nosso publico foi fantástico. Ajudaram-nos imenso. Foram sempre o 12.º jogador. Sinto-me muito contente por ter marcado o golo, ajudado a equipa. Tinha poucos segundos para decidir, decidi rematar e saiu-me bem. Estou feliz”.

Bernardo Silva: “Já não me lembro quem fez um grande passe a encontrar-me. Depois ouço o Gonçalo a gritar ‘Bernardo!’. Nem vi bem onde estava, meti a bola para trás e felizmente ele fez uma grande finalização. Estou muito feliz por dar este título aos portugueses. Agora é ferias, fizemos uma grande época para nós foi fantástico. Tentei dar o máximo e ajudei a equipa a ganhar. Muito contente por ganhar o meu primeiro título pela seleção de Portugal. Estou muito orgulhoso. [Sofreu penálti?] Talvez, possivelmente. Mas o árbitro tem VAR e decidiu não marcar, é porque não é. Importa é que Portugal ganhou e estamos muito contentes”.

Ruben Dias: “É muito importante, estou muito feliz pela vitoria de hoje. A primeira vez que se disputa este torneio e conseguimos ganhar em casa. Apoio incrível do público. Foi a primeira vez que disputei uma competição deste tamanho e em casa, com um apoio incrível”.