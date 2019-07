Gonçalo Gomes em destaque nos triunfos de Portugal

A selecção portuguesa alcançou, esta segunda-feira, dois triunfos no Campeonato da Europa de Jovens em ténis de mesa, que esta a decorrer na cidade checa de Ostrava.

O madeirense Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio) esteve em plano de destaque, vencendo os respectivos encontros.

No primeiro jogo do dia, Portugal derrotou a Escócia por 3-0, repetindo esse resultado diante da Bósnia. Fechou o grupo E em 1.º lugar e garantiu presença no ‘play-off’ de acesso ao grupo das 16 melhores equipas deste Campeonato da Europa.