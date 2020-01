Golo de Ronaldo abate Roma e coloca Juventus na liderança isolada

O futebolista Cristiano Ronaldo, natural da Madeira, voltou a marcar pela Juventus, ajudando a equipa da Juventus a conquistar mais uma vitória que coloca a equipa de Turim como líder isolado do Liga italiana.

CR7 marcou o segundo golo da Juventus aos 10 minutos de grande penalidade, depois de Demiral ter marcado o primeiro aos 3 minutos, tendo a Roma reduzido o marcador aos 68 minutos, também de grande penalidade apontado Perotti.

Com esta vitória, a equipa de Cristiano Ronaldo retoma a liderança isolada do campeonato, com 48 pontos, mais dois do que o Inter que nesta jornada empatou (1-1) em casa com a Atalanta.

A equipa de Turim volta a jogar já na próxima quarta-feira, 15 de Janeiro pelas 19h45, recebendo a Udinese, num jogo dos oitavos de final da Taça de Itália.