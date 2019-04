Funchal volta a receber uma prova do Campeonato Nacional de Aquabike 11 anos depois

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Grande Prémio Cidade do Funchal em Motonáutica, que se realiza nos próximos dias 31 de agosto e 1 de setembro no Funchal. Foi igualmente oficializado o protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a Federação Portuguesa de Motonáutica, representada pelo Presidente Paulo Ferreira, com vista à realização do evento. O Vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira, esteve igualmente presente na ocasião.

Paulo Cafôfo começou por referir que “a Madeira, apesar de ser uma região insular por excelência, tem estado muitas vezes afastada do mar. É importante voltar ao mar e, como tal, o desporto pode ser determinante neste regresso à nossa identidade atlântica. Sempre que mantivemos uma ligação ao mar fomos bem-sucedidos, quer seja do ponto de vista da economia do mar, que hoje assume um papel fundamental no sucesso e desenvolvimento da Região e do país, mas também no desporto, não só como fator de desenvolvimento pessoal e humano, mas também pela sua influência na economia local.”

O autarca salientou, de seguida, que “o Grande Prémio Cidade do Funchal está integrado no Campeonato Nacional de Aquabike, como tal será relevante tanto em termos de dinamização da economia local, como no que respeita à promoção da cidade e da Região. 11 anos depois, a Madeira voltará a ter uma prova no campeonato nacional e estamos de regresso com a força necessária para proporcionar uma excelente receção. Da parte da Câmara do Funchal, e dos nossos clubes e associações, estamos juntos e com vontade e determinação de fazer a motonáutica estabelecer-se e crescer na Madeira.”

Paralelamente, Paulo Cafôfo aproveitou para apresentar a iniciativa “Funchal Náutico”, revelando que o Grande Prémio Cidade do Funchal será “o culminar de duas semanas com iniciativas de mar promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal do Funchal no próximo mês de agosto. A primeira iniciativa decorre a 19 de agosto, já no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, e o programa estende-se até 1 de setembro.”