Funchal Sky Race leva Skyrunning às montanhas mais altas do Funchal

Realiza-se no próximo sábado, 22 de Junho, a 5.ª edição do Funchal Sky Race, um evento de promoção da modalidade Skyrunning que decorre na montanhas mais altas do Funchal, com partidas e chegadas no Chão da Lagoa, junto à Casa do Burro.

O evento tem duas distâncias, a prova principal com 22km e 1300m de desnível positivo, que faz um circuito entre o Chão da Lagoa, o Pico do Areeiro, a Casa do Barreiro, a Ribeira das Cales e termina junto à Casa do Burro. A segunda distância em disputa percorre 11km numa ida e volta ao Pico do Areeiro, a partir do Chão da Lagoa.

A modalidade Skyrunning apresenta características especiais, como desníveis acentuados, trilhos de piso irregular e algumas passagens sobre rocha, em alguns casos os participantes têm pequenas passagens de escalada de baixa dificuldade.

À partida, no conjunto das duas distâncias, estarão 132 skyrunners, desde juvenis a veteranos com 60 anos.

Programa

Sábado, 22 Junho 2019 – Dia do evento – Funchal Sky Race

8h30 – Partida Funchal Sky Race 22km 1300m D+ (Casa do Burro)

9h30 – Partida Funchal Mini Sky Race 11km 550m D+ (Casa do Burro)

10h00 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX MSR 11km

10h50 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX SR 22km

13h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios