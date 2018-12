Festival de Natação Wos Team foi um sucesso

Realizou-se no passado sábado, dia 8 de Dezembro, o Festival de Natação Wos Team numa organização do Clube desportivo Wos Team em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

Este festival realizou-se nas piscinas de Santa Cruz e motivou uma grande adesão de atletas, pais e público em geral para apoiar as crianças que participaram.

Neste dia de festa e já com um cheirinho a Natal, as crianças tiveram a oportunidade de mostrar diversas destrezas aquáticas, através de um percurso de obstáculos, duas provas de natação e alguns jogos interiores e exteriores, finalizando o dia com um convívio.