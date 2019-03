FC Porto vence por 3-2 em Braga e isola-se na liderança provisória da I Liga

O FC Porto isolou-se hoje na liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 no estádio do Sporting de Braga, virando o resultado no jogo da 27.ª jornada com dois golos de grande penalidade.

Os minhotos estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Wilson Eduardo, aos cinco minutos, e Murilo, aos 47, mas o campeão nacional conseguiu impor-se no Estádio Municipal de Braga, graças ao ‘bis’ de Soares, aos 26 e 79, o último de grande penalidade, e ao remate certeiro de Alex Telles, aos 69, também através de um castigo máximo.

O FC Porto totaliza agora 66 pontos, mais três do que o rival Benfica, que recebe hoje o Tondela, 16.º e antepenúltimo classificado, enquanto o Braga manteve-se no terceiro lugar, com 58, mas poderá ser apanhado pelo Sporting ainda nesta ronda, caso a equipa lisboeta vença também hoje no estádio do Desportivo de Chaves (17.º e penúltimo).