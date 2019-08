FC Porto vence Krasnodar (0-1) e está com um pé no play-off de acesso à Liga dos Campeões

O FC Porto venceu esta tarde o Krasnodar, na Rússia, por 0-1, com um golo apontado por Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, na conversão de um livre directo à entrada da grande área.

Os ‘dragões’ estão com um pé no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas para tal terão de conservar - ou aumentar - a vantagem que trazem na bagagem para o jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Milionária, a realizar-se no Estádio do Dragão, a 13 de Agosto.