FC Porto vence Getafe e conquista Copa Ibérica

O FC Porto conquistou hoje a Copa Ibérica de futebol, ao conseguir dar a volta ao encontro com o Getafe e vencer por 2-1, num jogo disputado em Portimão.

O uruguaio Leandro Cabrera (39 minutos) colocou o Getafe em vantagem, mas os golos dos portugueses Pepe (52) e Fábio Silva (82) deram o triunfo ao FC Porto.

Este foi o penúltimo encontro de preparação dos ‘dragões’, que fecham a pré-temporada com a receção ao Mónaco, no sábado, no encontro de apresentação aos adeptos, no Estádio do Dragão.