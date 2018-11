FC Porto recebe Schalke 04 com os oitavos de final no horizonte

O FC Porto procura hoje dar o último passo rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Schalke 04, sabendo que um empate é suficiente no jogo da quinta jornada do grupo D.

O campeão nacional precisa apenas de empatar com os alemães para se apurar para a fase seguinte, mas até pode perder, se, horas antes, o Galatasaray não vencer fora o Lokomotiv Moscovo, podendo, inclusive, assegurar o primeiro lugar do Grupo D a uma ronda do fim, caso se imponha hoje.

Avançando para a fase seguinte, o FC Porto não será acompanhado pelo Benfica, que foi goleado por 5-1 pelo Bayern, em Munique, na quarta-feira, e foi ‘despromovido’ à Liga Europa.

O Schalke acompanhará o líder da I Liga portuguesa se vencer no Estádio do Dragão, independentemente do resultado do Galatasaray em Moscovo, mas, tal como os ‘dragões’, até pode perder e seguir para os ‘oitavos’, desde que os turcos não batam a equipa dos portugueses Manuel Fernandes e Éder, ainda sem qualquer ponto conquistado.

O encontro, agendado para as 20:00, no Estádio do Dragão, será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.