FC Porto procura quarta vitória seguida na I Liga na visita ao rival Boavista

O líder e campeão FC Porto procura hoje somar a quarta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Boavista, que não vence há três jogos, no dérbi portuense da 11.ª jornada.

Os ‘dragões’, que somam 24 pontos, podem repor em três e quatro pontos a vantagem sobre Sporting de Braga e Benfica, segundo e terceiro classificados, respectivamente, antes de o Sporting, quarto com 22, visitar o Rio Ave, quinto com 18.

A formação comandada por Sérgio Conceição vai entrar no Estádio do Bessa, a partir das 20:00, com um registo de nove triunfos consecutivos em todas as competições e os três últimos para o campeonato, e motivada pela qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Já a equipa orientada por Jorge Simão ocupa a 15.ª posição, a primeira acima dos lugares de despromoção, com os mesmos pontos de Tondela, Feirense e Nacional, após ter empatado nas duas últimas rondas.

Antes, às 17:30, o Vitória de Guimarães, oitavo com 15 pontos, visita o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que contabiliza sete pontos e cinco jogos sem vencer.

Os primeiros jogos da tarde vão opor Portimonense, 11.º com 11 pontos, ao Tondela, 14.º com nove, e Desportivo das Aves, 12.º com 10, ao Nacional, 17.º e penúltimo com nove.

A 11.ª jornada encerra na segunda-feira, quando o Sporting visitar o Rio Ave, na estreia do treinador holandês Marcel Keizer em jogos para o campeonato.

Resultados e programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 nov:

Santa Clara -- Belenenses, 2-3

- Sábado, 01 dez:

Marítimo -- Vitória de Setúbal, 0-1

Benfica -- Feirense, 4-0

Sporting de Braga -- Moreirense, 2-0

- Domingo, 02 dez:

Desportivo das Aves -- Nacional, 15:00.

Portimonense -- Tondela, 15:00.

Desportivo das Chaves -- Vitória de Guimarães, 17:30.

Boavista -- FC Porto, 20:00.

- Segunda-feira, 03 dez: