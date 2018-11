Fabiola Gomes de volta à selecção portuguesa de voleibol

A madeirense Fabiola Gomes volta a figurar como uma das atletas pré-convocadas para representar Portugal ao mais alto nível do voleibol internacional já no início de 2019.

A atleta que representa o AVC Famalicão é uma das 22 jogadoras pré-convocadas pelo seleccionador Manuel Almeida para iniciar os trabalhos de preparação das participações na fase de apuramento para o Campeonato da Europa, onde Portugal conseguiu o feito histórico de ter garantido já o passaporte para a fase final da prova que tem lugar entre 23 de Agosto e 8 de Setembro de 2019 em quatro países (Polónia, Turquia, República Checa e Hungria.

A primeira fase da preparação da equipa das Quinas integra um estágio em Gondomar (2 a 9 de Janeiro) que conta ainda com dois jogos, frente à França (dia 5) e à Geórgia (dia 9), naqueles que são os derradeiros encontros da fase de qualificação do Euro’2019.

De referir que Portugal ocupam o segundo lugar na Polue D, com nove pontos, menos três que as francesas, mais seis pontos do que as georgianas e mais nove que as dinamarquesas.

O passaporte para o Euro’2019 foi alcançado no final de Agosto no jogo da quarta jornada da poule D, onde Portugal venceu no reduto da Dinamarca por 3-0.