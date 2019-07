Extremo argentino Marco Borgnino reforça Nacional

O extremo esquerdo argentino Marco Borgnino foi anunciado hoje como o mais recente reforço do Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol.

O jogador argentino, de 21 anos, chega por empréstimo do Atlético de Rafaela, equipa da II Divisão da Argentina, pelo qual na época passada apontou sete golos em 15 jogos, rubricando um contrato válido por uma temporada com o clube madeirense, o qual fica com opção de compra.

Marco Borgnino foi formado no Atlético de Rafaela, tendo em 2017/2018, sido emprestado ao Estudiantes de La Plata, clube pelo qual participou em oito partidas no principal escalão argentino, sem marcar qualquer golo.

O jovem argentino esteve na lista de pré-selecionados dos sub-20 da Argentina para o campeonato sul-americano de 2017, que decorreu no Equador.