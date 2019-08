Escola de futebol do Benfica na Madeira abre portas amanhã

A primeira escola de futebol do Sport Lisboa e Benfica na Região Autónoma da Madeira abrirá amanhã as portas da sua secretaria, localizada no Complexo do Grupo Recreativo Cruzado Canicense, para a primeira fase de Inscrições (com término a 24 de Agosto).

Esta fase será reservada a todos os nascidos entre 2010 e 2017 que, desde os dias 5 e 16 de Agosto, efetuaram as pré-inscrições, assim como também aos jovens jogadores que pertenciam já aos quadros do Grupo Recreativo Cruzado Canicense na época 2018/2019 (nascidos entre 2010 e 2013), fruto do protocolo institucional vigente.

A Benfica Escola de Futebol Madeira tem por público-alvo todos os rapazes e raparigas pertencentes aos escalões de sub3 até sub10 (nascidos entre 2010 e 2017), benfiquistas ou não, com maior ou menor apetência, que procurem essencialmente um espaço de interacção e diversão saudável ao mesmo tempo que apreendem conteúdos e valores que validarão a iniciação do seu processo formativo, não só a nível futebolístico, mas acima de tudo, a nível pessoal, sob a chancela e segundo a metodologia do Sport Lisboa e Benfica.

De referir que o horário de atendimento para esta fase será entre as 17h15 e 20h15, dos dias 19 a 23, e entre as 8 e as 11 horas de sábado (amanhã e no próximo dia 24).

Visto as Inscrições serem limitadas, os demais interessados poderão entrar em contacto através do 91 1904 358 ou do seguinte endereço electrónico: [email protected]