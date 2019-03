Equipa albanesa despromovida ao terceiro escalão por agressão a árbitro

O Kamza, último classificado do campeonato albanês de futebol, foi castigado com a despromoção ao terceiro escalão, após dirigentes e adeptos do clube terem agredido o árbitro na última jornada, anunciou hoje a federação local.

No final do empate caseiro com o Laci (1-1), num encontro em que a equipa visitante chegou à igualdade já em tempo de descontos de grande penalidade, adeptos do Kamza rodearam o árbitro Eldorjan Hamiti e partiram para a agressão física, ao que se juntaram alguns dirigentes do clube.

Além da despromoção, o Kamza foi desclassificado do campeonato desta época e tem que pagar uma multa de um milhão de leques (cerca de oito mil euros). Três dirigentes do clube ficaram impossibilitados de qualquer atividade no desporto nos próximos três anos.