Ecotrail Funchal 2019 juntou atletas de 24 nacionalidades

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente esta manhã no Mercado dos Lavradores, na cerimónia de entrega de prémios do Ecotrail Funchal - Madeira 2019, uma prova de trail running organizada pela Autarquia e pelo Diário de Notícias da Madeira.

Miguel Silva Gouveia começou por enaltecer os impactos na economia local desta prova, que “capitaliza o potencial diferenciador da cidade do Funchal, oferecendo a todos aqueles que nos visitam uma perspectiva única da cidade, que vai do mar à serra”. Salientou ainda que a prova tem tido cada vez mais atletas estrangeiros. “Este ano foram 24 nacionalidades, num total de 554 atletas, que usufruíram desta experiência que o Funchal é capaz de oferecer, e que vêm normalmente acompanhados, e depois de competir ficam para desfrutar da ilha, pelo que os ganhos para a cidade são muito exponenciados”, salientou.

O Presidente recordou, na ocasião, que existem dois objectivos essenciais para a Câmara Municipal do Funchal quanto a este evento. “Um é a promoção do turismo desportivo e de Natureza, que tem cada vez mais público de todas as idades, promovendo-se a saúde e o bem-estar também junto da nossa população; o outro é a promoção do Município através do desporto, sendo de recordar que o Ecotrail é uma marca internacional, que está presente em várias cidades europeias, e que o Funchal está, desde o inicio, incluído neste circuito continental”.

Miguel Silva Gouveia agradeceu, por fim, aos diversos patrocinadores do evento, às Juntas de Freguesia do Funchal e aos restantes parceiros institucionais, e deixou uma palavra especial “aos 150 voluntários que se associaram a este evento, e cujo empenho, entusiasmo e hospitalidade, que tão bem distinguem o nosso povo, foram determinantes para alcançar mais este grande sucesso.”