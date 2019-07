Duas ausências no primeiro treino do Marítimo orientado por Nuno Manta

As ausências esperadas de Nanu e Correa marcaram hoje o primeiro treino de Nuno Manta no comando técnico do Marítimo, clube da I Liga portuguesa de futebol.

Nanu, que esteve ao serviço da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, e Correa, que acompanhou o nascimento da filha, vão-se juntar mais tarde ao plantel ‘verde rubro’, que teve 23 jogadores na primeira sessão com bola da época 2019/20.

O treino começou com uma componente física no piso sintético de Santo António, seguindo para o relvado, onde Nuno Manta realizou uma palestra com os jogadores, antes de corrida e trabalho com bola.

O plantel principal do Marítimo volta ao Campo da Imaculada Conceição hoje, às 17:00, havendo nova sessão dupla na sexta-feira (10:00, em Santo António, e 17:00, em Machico).

O primeiro teste está agendado para sábado, diante da equipa B, às 10:00, também em Santo António.