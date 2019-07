David Gomes dá as “boas-vindas” às 17 delegações Taça da Europa de Provas Combinadas

Coube ao director regional da Juventude e Desporto fazer as honras da casa e dar as boas-vindas às 17 delegações presentes na Taça da Europa de Provas Combinadas 1ª e 2ª Liga, competição que se realiza na pista do Centro Desportivo da Ribeira Brava, entre os dias hoje e domingo.

David Gomes saudou igualmente a organização dizendo tratar-se de uma “competição de excelência” sendo por isso “grato prazer receber eventos desta natureza na Madeira”, disse-o em português e depois em inglês para que os dirigentes e atletas pudessem escutar.

Ao lado do governante estava Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira e o delegado da Associação Europeia de Atletismo que não esqueceu de frisar que esta é a segunda vez que o “impressionante” Centro Desportivo recebe esta competição que na sua opinião é um “autêntico desafio ao corpo e à mente” tal é a exigência das 10 modalidades em que os atletas masculinos vão enfrentar e as sete na vertente feminina.