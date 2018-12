Daniel Ramos quer tirar Chaves do “fundo da tabela” frente ao Guimarães

O treinador Daniel Ramos disse hoje que pretende ver o Desportivo de Chaves sair “do fundo da tabela” e regressar às vitórias, na receção ao Vitória de Guimarães, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.

“Neste momento precisamos dos três pontos e de uma continuidade na afirmação da equipa no campeonato”, admitiu o técnico na antevisão ao encontro que se joga no domingo, às 17:30, em Chaves.

O emblema ‘transmontano’ perdeu as últimas quatro partidas do campeonato e ocupa o último lugar com sete pontos, mas procura dar continuidade às duas vitórias consecutivas, para a Taça da Liga, no terreno do Belenenses (1-0) e para a Taça de Portugal, em casa do Santa Clara (2-1).

Os dois últimos jogos dão “confiança” pois foram contra “dois bons adversários”, mas Daniel Ramos quer a sua equipa a dar também “uma resposta no campeonato”.

Para Daniel Ramos, os ‘flavienses’ estão a ser “penalizados” na tabela e reconhece a necessidade “evidente” em somar os três pontos para sair do último lugar.

“Queremos sair de uma posição que não corresponde ao que achamos que valemos e vamos procurar isso já no próximo jogo”, garantiu.

A receção aos vimaranenses, orientados pelo anterior treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, é encarada pelo técnico como um jogo “difícil”, mas que será “equilibrado”.

Daniel Ramos acredita que a partida terá “muita intensidade” e será necessário muito “rigor”.

“O Vitória de Guimarães tem um bom treinador e plantel, está num ciclo positivo neste momento e a justificar o aumento do orçamento e das apostas que fez”, analisou.

O emblema de Trás-os-Montes fez 11 partidas na condição de visitante nos primeiros 15 jogos oficiais nas três competições em que está envolvido, algo que o treinador de 47 anos considera “no mínimo anormal”.

“Tantos jogos fora de casa, numa fase inicial da época, dá que pensar e devia-se reformular os quadros competitivos para que as equipas não ficam expostas a este tipo de situações”, alertou.

O Desportivo de Chaves, lanterna vermelha do escalão máximo do futebol português com sete pontos, recebe no domingo, às 17:30, o Vitória de Guimarães, atual sétimo classificado com 15 pontos, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.