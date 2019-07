A sorteio da 3.ª eliminatória da Taça Challenge 2019/2020 em andebol feminino que decorreu esta manhã na sede da Federação Europeia de Andebol determinou que a formação do CS Madeira vai disputar esta eliminatória frente à formação do WHC Hadzici DG da Bósnia. O primeiro jogo será fora de casa no dia 9 ou 10 de novembro. Oito dias depois no Funchal as madeirenses disputarão a 2.ª mão.