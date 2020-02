CS Madeira disputa acesso às meias- finais no Funchal

O CS Madeira vai realizar os dois encontros referentes aos quartos de final da Taça Challenge frente às sérvias do Naisa na Região. Os responsáveis do CS Madeira, nomeadamente Carlos Mendonça, assegurou assim pela terceira vez esta temporada que a sua equipa evite uma viagem com custos elevados mas não só. Esta foi também a solução encontrada para várias questões que se coloca com o apertado calendário das madeirenses nesta fase da temporada em termos internos. Os quartos de final da Taça Challenge realizam-se nos dias 7 e 8 der março com os encontros a terem lugar no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo.