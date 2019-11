Cristiano Ronaldo recupera de lesão e não joga este fim-de-semana

A Juventus regressa este sábado aos jogos da Serie A, no reduto da Atalanta, e Cristiano Ronaldo não figura nas opções de Maurizio Sarri, que afirmou ter 99% de certeza da decisão.

O técnico transalpino anunciou isso mesmo durante a conferência de antevisão do encontro que está agendado para as 14 horas de amanhã, mas não sem antes abordar mais uma vez a polémica das substituições.

“Cristiano? Não há necessidade de esclarecimentos, tenho treinado desde os anos 90 e, mesmo em amadores, as reacções às mudanças foram as mesmas, às vezes até piores. Em certos momentos, os jogadores devem ser deixados para ‘ferver’. O problema é que, na terça-feira, Cristiano, após o regresso da selecção, disse que no primeiro jogo com Portugal estava bem, enquanto no segundo piorou. Para isso, elaborámos um programa para ele e, neste momento, o objectivo é a partida de terça-feira contra o Atlético de Madrid. Frente à Atalanta tenho 99% de certeza que não estará disponível e continuará com seu programa”, anunciou Sarri, isto a propósito da mazela contraída por CR7 num dos joelhos e que tem condicionado a prestação do ‘astro’ madeirense.