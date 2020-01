Cristiano Ronaldo marca mais dois e Juventus vence

Cristiano Ronaldo está imparável. O ‘astro’ madeirense marcou mais dois golos, esta noite, na vitória da Juventus frente ao Parma (2-1), em pleno Allianz Stadium, e já soma 16 tentos apontados nesta edição da Serie A.

Em jogo alusivo à 20.ª jornada da Liga Italiana, CR7 abriu o activo aos 43 minutos dando vantagem à ‘Vecchia Signora’ antes da recolha aos balneários. No entanto, após o regresso do descanso foi o Parma a empatar por intermédio do dinamarquês Andreas Cornelius (55’). Nem três minutos depois, o camisola 7 da Juventus voltava a dar vantagem aos da casa, contando com a preciosa assistência de Dybala.

Como referido anteriormente, Cristiano Ronaldo soma agora 16 golos apontados na Serie A, figurando na 2.ª posição dos melhores artilheiros atrás de Immobile (23 golos) e à frente de Lukaku (14 golos).

Graças a este triunfo e ao empate do Inter de Milão, os pupilos de Sarri seguem na liderança do campeonato com 51 pontos, mais quatro que o conjunto orientado por Antonio Conte.